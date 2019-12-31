Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Здоровье
В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Политика
Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала
Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой в связи с ликвидацией в Багдаде руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани, сообщили в канцелярии премьера.
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Происшествия
Глава генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Пять человек выжили, они получают медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что на Тайване пропал вертолет с начальником генштаба.
Авто
В Сети выложены снимки минивэна Chrysler Pacifica
На днях в Сети были опубликованы снимки обновленного минивэна Chrysler Pacifica.
Происшествия
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Футбол
Жардим обвинил Петрова в своей отставке из «Монако»
Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал о том, почему покинул команду, передает L'Equipe.
Происшествия
Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Происшествия
В Нижнем Новгороде рейсовый автобус врезался в столб
Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 3 января в 7.56.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Кино
Продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном выходит в эфир
3 января на Первом канале состоится премьера продолжения советского фильма «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море
Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
Политика
Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе
Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
Авто
После Нового года в России подорожали китайские автомобили
С наступлением нового 2020 года многие производители в России переписали цены на свои автомобили.
Политика
Жириновский предсказал убийства американцев
МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
В третьем периоде было немало удалений как с одной, так и с другой стороны, но счет остался неизменным – 3:1, команда Валерия Брагина выходит в полуфинал мирового первенства.