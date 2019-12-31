Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Армия и оружие
Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани
Общество
Папа Римский во время новогоднего общения ударил женщину по рукам
В ответ Папа Римский ударил женщину по рукам, чтобы освободиться.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Политика
СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
Спорт
Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»
Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Футбол
Жардим обвинил Петрова в своей отставке из «Монако»
Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал о том, почему покинул команду, передает L'Equipe.
Политика
Ляшко размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии»
Экс-депутат Рады размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии».
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Хоккей
Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
В другом полуфинале встретятся финны и канадцы.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленкo написал прощальное письмо послe почти двухлетней борьбы с раком желудка.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет
Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
«Шаг вне правовых рамок». МИД об убийстве США генерала Сулеймани
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что после операции США по ликвидации командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, по ее мнению, этот шаг американцев лежит "вне каких-либо правовых рамок".
Кино
В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»
С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Футбол
«Галатасарай» интересуется Дзюбой
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Галатасарай».
Футбол
Футболисты «Астон Виллы» Уэсли и Хитон выбыли до конца сезона
В сезоне-2019/20 Уэсли забил пять мячей в 21 матче АПЛ, Хитон провел 20 матчей.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Геофизики Джанлука Соттили из Рима и Франсуа Ламбер из Парижа сопоставили информацию об извержениях вулкана Этна с данными о полярном движении планеты и пришли к выводу, что извержения связаны с вращением Земли.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Общество
ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Футбол
Сербский экс-игрок ЦСКА рассказал о своем отношении к Путину
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, как в России относятся к президенту страны Владимиру Путину, а также о том, как к нему относится он сам, передает zurnal.rs.