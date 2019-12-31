Экономика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Эхо Москвы00:33

Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости вчера в 06:47
Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Три человека погибли из-за ДТП в Братске

В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.
РБК 02:29
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Футбол

Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали

Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
РИА Новости 02:00
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
РИА Новости 03:00
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 02:22
Транспорт

Стало известно, когда парковки в Москве будут бесплатными

В праздничные дни автолюбители смогут бесплатно припарковать свою "ласточку" на всех улицах, а по воскресеньям - только там, где за час стоянки не берут 380 рублей.
Российская газета 03:30
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Кино

«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января

ФАН 01 января в 10:27
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

РИА Новости вчера в 19:05
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России

В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.
Газета DAILY 31.12.19 в 08:20
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Футбол

«Бенфика» прописала 100 млн евро отступных в контракте Вайгля

В трудовом соглашении между сторонам прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.
Евро-футбол.ру 02:47
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Происшествия

В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, погиб человек

РИА Новости 03:15
Культура

Пугачева в красной юбке отожгла на концерте

На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Чистовик вчера в 01:35
Политика

Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала

Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Свободная Пресса 02:51
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Игры

Официальные системные требования Dragon Ball Z: Kakarot

Игромания.ру 02:30
Происшествия

В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Российская газета вчера в 08:21
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Гаджеты

Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Профиль вчера в 15:26
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой

Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Bimru.ru 03:54
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное