Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Происшествия
Три человека погибли из-за ДТП в Братске
В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали
Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Транспорт
Стало известно, когда парковки в Москве будут бесплатными
В праздничные дни автолюбители смогут бесплатно припарковать свою "ласточку" на всех улицах, а по воскресеньям - только там, где за час стоянки не берут 380 рублей.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Футбол
«Бенфика» прописала 100 млн евро отступных в контракте Вайгля
В трудовом соглашении между сторонам прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Культура
Пугачева в красной юбке отожгла на концерте
На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Политика
Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала
Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Игры
Официальные системные требования Dragon Ball Z: Kakarot
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Гаджеты
Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой
Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Общество