Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро.

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

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