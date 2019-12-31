Энергетика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Николас Мадуро
Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикВзгляд.ру вчера в 19:55

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