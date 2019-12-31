Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Армия и оружие
CNN: США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани
Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США нанести авиаудар по международному аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает CNN.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой
Армия и оружие
В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования
В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования (СД): парашютные системы ПБС-950У и ПБС-955.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам
В канун Нового года артистка обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал и, кто за нее молился.
Армия и оружие
«Третья мировая война начнется в 2029 году»
Автор британской публикации считает, что причиной мировой войны может стать развитие военного конфликта между Вашингтоном и Пекином из-за позиции властей Тайваня, которым к 2029 году жестко ответят КНР, считающей остров своей территорией.
Политика
Эксперты заявили, что Трамп лично приказал продлить блокировку военной помощи Украине
Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в конце августа 2019 года получило прямое распоряжение президента США Дональда Трампа снова отсрочить выделение военной помощи Украине в размере $391 млн.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Фигурное катание
Трусова показала, как отдыхает в пятизвёздочном отеле в Дубае
Хоккей
Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
Экономика
Инвестор лишился статуса резидента ТОСЭР «Петровск» под Саратовом
ООО "Старт" с проектом по выпуску биодизельного топлива лишилось статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области из-за невыполнения условий по объему капвложений и числу новых рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Жена Семака рассказала, как проходило их расставание с мужем
Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о том, как проходило их расставание и почему в браке возник разлад.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
Общество
Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года
Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Гаджеты
Гадание по кожухам. Biostar приписывают намерение представить системную плату с разъемом LGA 1200
Поскольку производители системных плат заранее получают спецификации, необходимые для разработки плат, ожидается, что на CES 2020 будут представлены и платы для новых процессоров.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).