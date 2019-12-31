Экономика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Эхо Москвы00:33

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
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Армия и оружие

CNN: США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани

Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США нанести авиаудар по международному аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает CNN.
ИноСМИ 02:16
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня 01 января в 04:32
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Автоновости дня вчера в 00:26
Армия и оружие

В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования

В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования (СД): парашютные системы ПБС-950У и ПБС-955.
Актуальные Новости 00:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам

В канун Нового года артистка обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал и, кто за нее молился.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:44
Армия и оружие

«Третья мировая война начнется в 2029 году»

Автор британской публикации считает, что причиной мировой войны может стать развитие военного конфликта между Вашингтоном и Пекином из-за позиции властей Тайваня, которым к 2029 году жестко ответят КНР, считающей остров своей территорией.
Московский Комсомолец вчера в 13:00
Общество

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБК вчера в 20:35
Политика

Эксперты заявили, что Трамп лично приказал продлить блокировку военной помощи Украине

Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в конце августа 2019 года получило прямое распоряжение президента США Дональда Трампа снова отсрочить выделение военной помощи Украине в размере $391 млн.
ТАСС вчера в 19:04
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 02:22
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Происшествия

Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 22:17
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня 31.12.19 в 07:29
Фигурное катание

Трусова показала, как отдыхает в пятизвёздочном отеле в Дубае

Чемпионат вчера в 16:14
Хоккей

Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией

Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
News.ru вчера в 19:37
Экономика

Инвестор лишился статуса резидента ТОСЭР «Петровск» под Саратовом

ООО "Старт" с проектом по выпуску биодизельного топлива лишилось статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области из-за невыполнения условий по объему капвложений и числу новых рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.
ПРАЙМ 01:00
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Общество

Жена Семака рассказала, как проходило их расставание с мужем

Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о том, как проходило их расставание и почему в браке возник разлад.
Нева Спорт 02:56
Шоу-бизнес

Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым

Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Актуальные Новости вчера в 02:09
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
РИА Новости вчера в 06:47
Общество

Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года

Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости 01 января в 12:32
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия вчера в 05:20
Гаджеты

Гадание по кожухам. Biostar приписывают намерение представить системную плату с разъемом LGA 1200

Поскольку производители системных плат заранее получают спецификации, необходимые для разработки плат, ожидается, что на CES 2020 будут представлены и платы для новых процессоров.
iXBT.com вчера в 12:22
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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