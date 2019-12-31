Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Спорт
FIS опасается инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал мнение, согласно которому финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис на многодневке «Тур де Ски» может быть очень опасным для спортсменов.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Армия и оружие
Пентагон не уверен в гибели иранского генерала в Багдаде
Тест ДНК может подтвердить смерть командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, заявили в Пентагоне.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Единоборства
Стала известна дата боя Магомеда Исмаилова с Емельяненко
Культура
На Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой
В ледовом шоу приняли участие титулованные фигуристы, в их числе сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.
Армия и оружие
Лидер «Хезболлы» пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла пообещал отомстить Соединенным Штатам Америки за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Политика
В 2020 году Россия утилизирует две межконтинентальные ракеты «Воевода»
Две межконтинентальные баллистические ракеты РС-20В будут утилизированы к ноябрю 2020 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-Маркетинг».
Единоборства
Джошуа выразил желание боксировать с Усиком
Политика
В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск
Два крупнейших блока в парламенте Ирака - "Саирун" и "аль-Фатх" - призвали после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»
После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Спорт
Фигуристка Лекавалье сдала положительный тест на кокаин
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
С 1 февраля следующего года мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устройств с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS.
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Шоу-бизнес
Анна Курникова на видео показала своих забавных близнецов
Анна Курникова показала поклонникам новое видео со своими забавными близнецами – Люси и Николасом.