Экономика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Эхо Москвы00:33

Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
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Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Спорт

FIS опасается инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал мнение, согласно которому финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис на многодневке «Тур де Ски» может быть очень опасным для спортсменов.
RT на русском 06:33
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Армия и оружие

Пентагон не уверен в гибели иранского генерала в Багдаде

Тест ДНК может подтвердить смерть командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, заявили в Пентагоне.
Свободная Пресса вчера в 22:28
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Единоборства

Стала известна дата боя Магомеда Исмаилова с Емельяненко

Лезги газет 31.12.19 в 15:23
Культура

На Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой

В ледовом шоу приняли участие титулованные фигуристы, в их числе сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.
Piter.tv 03:18
Армия и оружие

Лидер «Хезболлы» пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла пообещал отомстить Соединенным Штатам Америки за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
iReactor 04:40
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 02:11
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Армия и оружие

Ракетные войска проведут свыше 200 учений в 2020 году

News.ru 05:56
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

РИА Новости вчера в 18:17
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза 01 января в 02:38
Политика

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
РИА Новости вчера в 08:13
Политика

В 2020 году Россия утилизирует две межконтинентальные ракеты «Воевода»

Две межконтинентальные баллистические ракеты РС-20В будут утилизированы к ноябрю 2020 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-Маркетинг».
Коммерсантъ 02:19
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Единоборства

Джошуа выразил желание боксировать с Усиком

Allboxing.ru 05:36
Политика

В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск

Два крупнейших блока в парламенте Ирака - "Саирун" и "аль-Фатх" - призвали после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика

В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»

После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Взгляд.ру 06:32
Спорт

Фигуристка Лекавалье сдала положительный тест на кокаин

РИА Новости 03:48
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
RT на русском 04:32
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Популярная механика вчера в 09:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

С 1 февраля следующего года мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устройств с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS.
МедиаПоток 31.12.19 в 06:57
Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском 01 января в 20:55
Шоу-бизнес

Анна Курникова на видео показала своих забавных близнецов

Анна Курникова показала поклонникам новое видео со своими забавными близнецами – Люси и Николасом.
Актуальные Новости 03:58
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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