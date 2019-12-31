С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

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