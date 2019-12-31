Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Спорт
ВФЛА представила AIU объяснение по делу Лысенко
Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила в адрес независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объяснение по обвинениям, предъявленным ВФЛА 21 ноября 2019 года.
Общество
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск
УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Экономика
Фондовые торги в России открылись в плюсе
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Происшествия
При взрыве фейерверка мужчина погиб в Таганроге в новогоднюю ночь
При взрыве фейерверка мужчина погиб в городе Таганроге Ростовской области в новогоднюю ночь.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Происшествия
Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
В Ираке ликуют после убийства иранского генерала Сулеймани — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже IPSCO Tubulars компании Tenaris
"Трубная металлургическая компания" (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.