Экономика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Эхо Москвы00:33

Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:03, Ашберн
Армия и оружие

В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета вчера в 11:45
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ

News.ru вчера в 08:58
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 14:32
Происшествия

Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января

С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Вечерняя Москва вчера в 01:09
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости вчера в 19:15
Хоккей

«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:08
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости 01 января в 12:32
Транспорт

Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск

УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск.
REGNUM 01:29
Авто

Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью

За рулем вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Аргументы и Факты 01 января в 09:25
Политика

Помпео рассказал о радующихся убийству Сулеймани жителях Ирака

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются известию об уничтожении главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
News.ru 01:16
Авто

Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве

В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
РИАМО 31.12.19 в 18:00
Политика

«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
РИА Новости вчера в 07:59
Армия и оружие

«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем

REGNUM 31.12.19 в 13:52
Энергетика

Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
HotGeo 01 января в 04:13
Политика

Британский журнал признал Крым российским

Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Газета.Ru вчера в 16:49
Музыка

В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Рифей-Пермь 01 января в 14:05
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru вчера в 07:12
Армия и оружие

В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Газета.Ru 00:00
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Известия вчера в 06:45
Футбол

Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:24
Здоровье

Врач рассказал, как быстро убрать живот после праздников

Medical Note 00:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
StarHit.ru вчера в 13:30
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru вчера в 11:01
Армия и оружие

Новый российский фрегат даст бой американскому крейсеру

По данным открытых источников, зенитное ракетное вооружение корабля пр. 22350 представлено ЗРК «Полимент-Редут», четыре восьмиячеечных модуля.
Военно-промышленный курьер вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное