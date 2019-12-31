Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Армия и оружие
В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР
Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Общество
Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Хоккей
«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Транспорт
Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск
УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск.
Авто
Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Политика
Помпео рассказал о радующихся убийству Сулеймани жителях Ирака
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются известию об уничтожении главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
Авто
Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве
В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Политика
«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
Армия и оружие
«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Армия и оружие
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Здоровье
Врач рассказал, как быстро убрать живот после праздников
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Армия и оружие
Новый российский фрегат даст бой американскому крейсеру
По данным открытых источников, зенитное ракетное вооружение корабля пр. 22350 представлено ЗРК «Полимент-Редут», четыре восьмиячеечных модуля.