с чего всё началось

Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой и с группой бизнесменов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Мадуро объявил о визите в Россию

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