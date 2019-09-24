Политика
REGNUMМадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
"Я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.РИА Новостивчера в 18:33
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Наука
Ученые испытали на мышах инъекцию от ВИЧ пролонгированного действия
Ученые разработали и успешно испытали инъекцию-имплантат пролонгированного действия для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Экономика
Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным
Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман из США подала в суд на авиакомпанию Air Canada за то, что ее попросили снять хиджаб перед полетом.
Газета.Ru 01:42
Экономика
Власти хотят сократить план строительства трассы Москва — Казань
Ранее News.ru писал, что Минтранс РФ планирует начать конкурс на проектирование и строительство скоростной трассы Москва — Казань в конце 2019-го — начале 2020 года.
News.ru 02:32
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
Болгарский боксер умер в бою, выступая по чужим документам
Газета.Ru вчера в 17:45
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах
Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.
РБК 02:43
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Наука
В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида»
Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.
Аргументы и Факты - Крым 02:13
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
RT на русском 01:03
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Футбол
Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 02:31
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК вчера в 08:51
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".
РИА Новости 01:25
Армия и оружие
Стрельбу российских «Кинжалов» показали на видео
Минобороны на своем официальном YouTube-канале опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Кинжал».
Lenta.ru 22 сентября в 07:01
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Здоровье
На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат.
REGNUM 00:05
Транспорт
Российская авиакомпания обнаружила уязвимость в SSJ-100
Российская авиакомпания «Ямал» зафиксировала превышение вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках.
Lenta.ru 01:14
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51