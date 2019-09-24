с чего всё началось

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Мадуро объявил о визите в Россию

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