Политика
REGNUMМадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.
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Я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным… Надо проанализировать всю динамику двусторонних отношений и найти новые пути укрепления сотрудничества и обмена между нашими народами в рамках строительства многополярного мира.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикЕвразия Daily вчера в 20:57
с чего всё началось
"Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.РИА Новостивчера в 18:33
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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