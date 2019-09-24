Политика
REGNUMМадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
"Я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.РИА Новостивчера в 18:33
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Политика
Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
RT на русском 04:23
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
Болгарский боксер умер в бою, выступая по чужим документам
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Политика
В Челябинске избрали спикера гордумы
Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш отметил, что в гордумы появились лица с новыми идеями, которые готовы работать на благо Челябинска.
Челябинск Сегодня 03:53
Общество
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний.
Ведомости вчера в 17:35
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
ЖКХ
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
Российская газета вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк
Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.
WMJ.ru 04:22
Общество
Дума в Екатеринбурге примет окончательное решение по опросу о храме
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Космос
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М»
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи на неопределенный срок.
Общественное телевидение России 03:28
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Культура
Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»
Ушел из жизни Джей Майкл Мендел - продюсер мультипликации, известный по работе в таких легендарных проектах, как Симпсоны и Рик и Морти .
Znak.com 02:01
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Путешествия
Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн
Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром вчера в 07:10
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Футбол
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года
Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
VSE42.RU 01:23
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Происшествия
Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 20:47