Политика
REGNUMМадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.
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У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:04
с чего всё началось
«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию… для укрепления международных отношений», — сказал господин Мадуро, трансляция выступления которого транслировалось в Twitter.Коммерсантъвчера в 19:16
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Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Здоровье
В Минздраве рассказали об увеличении продолжительности жизни россиян
За последние двадцать лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась почти на 8 лет, об этом сообщила Вероника Скворцова министр здравоохранения России.
Южный Федеральный вчера в 21:04
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 00:22
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Происшествия
СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга
REGNUM вчера в 04:41
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого
Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС вчера в 19:10
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Наука
Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru вчера в 16:04
Авто
Компания Honda откажется от дизельных двигателей
В дальнейшем Honda сконцентрирует внимание на автомобилях с электрическими двигателями.
CarsWeek.ru 06:59
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Известия 03:34
Культура
Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр XIII века
Советы по дому. Лайфхаки 12:45
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Культура
В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»
Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02