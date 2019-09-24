с чего всё началось

У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро. «Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Мадуро объявил о визите в Россию

Здоровье В Минздраве рассказали об увеличении продолжительности жизни россиян За последние двадцать лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась почти на 8 лет, об этом сообщила Вероника Скворцова министр здравоохранения России.

Политика В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Происшествия Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Политика Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.

Происшествия Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.

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Футбол Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.

Политика Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.

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