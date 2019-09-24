Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Москву

Ранее в Кремле подтвердили, что завтра венесуэльский руководитель встретится с Владимиром Путиным.
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Дмитрий Песков
У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:04
с чего всё началось
«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию… для укрепления международных отношений», — сказал господин Мадуро, трансляция выступления которого транслировалось в Twitter
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