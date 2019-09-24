с чего всё началось

У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.

Ранее в Кремле подтвердили, что завтра венесуэльский руководитель встретится с Владимиром Путиным.

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Происшествия Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

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Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.

Игры Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.

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Политика Трамп назвал условие выделения помощи Украине США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.

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Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Общество «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

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