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ТАССМадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике.
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Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРЕН ТВ вчера в 18:23
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