с чего всё началось

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.

Общество Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.

Общество Как оплатят нерабочую неделю в марте В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.

Экономика В России введут налог на доход по вкладам Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.

Здоровье Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Общество Все заведения общепита в Кузбассе закрываются Заведения общественного питания Кемеровской области временно приостанавливают свою работу по распоряжению властей региона.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.