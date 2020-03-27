Политика
Газета.RuМадуро отверг обвинения США в наркотерроризме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.
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Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Гаджеты
Google и LG не будут использовать чип Snapdragon 865 в смартфонах
В сообщении сайта говорится, что три крупнейших производителя гаджетов — LG, Nokia и Google решили отказаться от использования чипсета Snapdragon 865 в своих аппаратах.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Кино
Netflix создаст мультсериал по Angry Birds
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Политика
Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом
Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Здоровье
Смерть двух человек с коронавирусом и неделя на карантине: главное о COVID-19 на сегодня
По состоянию на утро 26 марта в мире 474 489 человек заражены коронавирусом, в России — 666 (два человека с коронавирусом скончались), в Екатеринбурге — 13.
Общество
Все заведения общепита в Кузбассе закрываются
Заведения общественного питания Кемеровской области временно приостанавливают свою работу по распоряжению властей региона.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Авто
Спрос на новые автомобили в России падает
Резкий обвал рубля в начале марта вызвал ажиотажный спрос на новые автомобили.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Культура
Что представляет собой сериал «Последний министр»
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Общество
Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.