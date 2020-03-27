Политика

Газета.RuГазета.RuМадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать131
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение
 размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.
РБК14:07

Подробнее о событии

Мадуро ответил на обвинения США в наркотерроризме

RT на русском21:34

Трамп одобрил предъявление уголовных обвинений Мадуро

РИА Новости22:52

Мадуро отверг обвинения США в причастности к наркотерроризму

ТАСС22:36

Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Газета.Ru20:37

Посольство РФ в Венесуэле прокомментировало обвинения против Мадуро

Известия18:12

Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле

Интерфакс16:24

Госдеп объявил награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

РБК14:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости 15:04
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
ФАН 04:26
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport 14:46
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя 06:32
Общество

Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Smolnarod.ru 17:10
Гаджеты

Google и LG не будут использовать чип Snapdragon 865 в смартфонах

В сообщении сайта говорится, что три крупнейших производителя гаджетов — LG, Nokia и Google решили отказаться от использования чипсета Snapdragon 865 в своих аппаратах.
RuNews24.ru 17:15
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com 17:11
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 14:49
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru 11:55
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Известия 05:31
Культура

Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет

Экспресс газета 08:02
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Кино

Netflix создаст мультсериал по Angry Birds

Inc-news.ru 15:06
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом

Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Здоровье

Смерть двух человек с коронавирусом и неделя на карантине: главное о COVID-19 на сегодня

По состоянию на утро 26 марта в мире 474 489 человек заражены коронавирусом, в России — 666 (два человека с коронавирусом скончались), в Екатеринбурге — 13.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:20
Общество

Все заведения общепита в Кузбассе закрываются

Заведения общественного питания Кемеровской области временно приостанавливают свою работу по распоряжению властей региона.
VSE42.RU 21:52
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:40
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости вчера в 15:31
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Авто

Спрос на новые автомобили в России падает

Резкий обвал рубля в начале марта вызвал ажиотажный спрос на новые автомобили.
Новые автомобили 24 марта в 02:34
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Evo-rus.com 03:17
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Культура

Что представляет собой сериал «Последний министр»

RT на русском 16:17
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Политика

Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса

Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
ForPost 11:41
Общество

Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Ведомости вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное