Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы. По его словам, Москва в целом инвестировала примерно четыре миллиарда долларов.

Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу

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