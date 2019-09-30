Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы. По его словам, Москва в целом инвестировала примерно четыре миллиарда долларов.

Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу

Политика Крымские депутаты изберут нового председателя Совмина республики Депутаты крымского Госсовета рассмотрят 1 октября кандидатуру Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики.

Политика В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не в праве указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Культура Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

Происшествия В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.

Спорт WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.

Футбол Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.

Здоровье Томские медики снизили лучевые нагрузки для онкобольных Томские медики первыми в России начали применять метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных, сообщает Telegram-канал регионального департамента здравоохранения «Область здоровья».

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Общество Давление в Москве достигло рекордного «барического дна» Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Происшествия «Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле» Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.

Политика В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.

Здоровье Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.

Общество Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Армия и оружие Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.

Экономика Зарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3% С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.