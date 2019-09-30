Экономика

Lenta.ruLenta.ruМадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы. По его словам, Москва в целом инвестировала примерно четыре миллиарда долларов.
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Мадуро заявил о росте российских вложений в экономику Венесуэлы

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На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

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В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

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Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
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«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»

Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Для покрытия дефицита бюджета Смольный рассчитывает одолжиться на 20-25 млрд рублей

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С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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