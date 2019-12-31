Экономика
Вести.RuМадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро. К контрактам на продажу нефти, стали, железа и алюминия добавилось золото, пишет ТАСС.
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Происшествия
В Кирове приостановили членство в ЕР депутата, стрелявшего в собак
Членство в партии "Единая Россия" депутата законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, который подозревается в убийстве двух собак, приостановлено, сообщается на сайте Кировского регионального отделения партии.
Армия и оружие
В Иране назначили преемника убитого США генерала Сулеймани
Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
Украина обеспокоена эскалацией ситуации на Ближнем Востоке
В МИД Украины заявили, что власти страны обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после нападений на базу операции "Несокрушимая решительность" и американское посольство в Ираке, а также ответных шагов со стороны вооруженных сил США в Багдаде.
Общество
Похолодание придет в Москву на следующей неделе
Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.
Футбол
Чалов входит в шорт-лист «Брайтона»
21-летний россиянин входит в шорт-лист трансферных целей клуба АПЛ.
Армия и оружие
В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани
Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
Политика
Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Футбол
Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в возрасте 23 лет
Нападающий "Генгама" Натаэль Жулан погиб, сообщается на официальном сайте клуба второго дивизиона французского футбола.
Футбол
Курский «Авангард» подписал участника Лиги Европы
Агеев дебютировал в составе «быков» в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Диошьдьёра».
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Хоккей
Ларионов рассказал, за счет чего сборная России может обыграть шведов в полуфинале МЧМ
Тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира U20.
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода верхом на единороге разочаровала фанатов
Новый клип известной певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало», ставший новогодним подарком для фанатов, разделил их на два лагеря: одни остались в восторге от творения артистки, другие же сочли видео чрезмерно пошлым.
Кино
«Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года
Супергеройский фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли стал самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango, передает Collider.
Гаджеты
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Юрий Боренков сообщил, что в сирийской провинции Алеппо продолжается патрулирование, осуществляемое военной полицией РФ.
Футбол
Севилья — Атлетик Бильбао 0:1 (Перерыв)
Как правило Атлетик Бильбао играет от обороны и особенно в гостях.
Политика
Бывший канцлер Германии вступился за «Северный поток-2»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вступился за трубопровод «Северный поток-2» и раскритиковал санкции США против него.