Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро. К контрактам на продажу нефти, стали, железа и алюминия добавилось золото, пишет ТАСС.

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

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