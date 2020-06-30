Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в понедельник, 29 июня, передает ТАСС. Лидер южноамериканской страны дал представителю ЕС 72 часа, чтобы покинуть Каракас, отметив, что ей уже предоставили салолет для вылета.

Кино Большой фестиваль мультфильмов состоится онлайн и бесплатно InterMedia напоминает, что традиционно фестиваль проходит в кинотеатрах российских городов весной, но в этом году не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

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Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 392

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