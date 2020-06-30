Политика
Lenta.ruМадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в понедельник, 29 июня, передает ТАСС. Лидер южноамериканской страны дал представителю ЕС 72 часа, чтобы покинуть Каракас, отметив, что ей уже предоставили салолет для вылета.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости 27 июня в 14:26
Кино
Большой фестиваль мультфильмов состоится онлайн и бесплатно
InterMedia напоминает, что традиционно фестиваль проходит в кинотеатрах российских городов весной, но в этом году не состоялся из-за эпидемии коронавируса.
ИА InterMedia 15:28
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Финансы
Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов
Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 11:01
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова начала ремонт в новой квартире
Ольга Бузова начала ремонт в квартире, которую она купила еще в прошлом году.
ИА InterMedia 11:31
Футбол
«Порту» обыграл «Пасуш де Феррейра» в матче чемпионата Португалии
Футболисты "Порту" одержали победу над "Пасуш де Феррейра" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Португалии.
РИА Новости 18:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля
Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости 13:37
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
Авто
Hyundai оснастит новый Hyundai Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили 08:04
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Кино
Кинорынок Каннского фестиваля завершил свою работу
Кинорынок Каннского фестиваля Marché du Film завершил свою работу. В этом году он проходил в онлайн-формате.
Россия – Культура 11:41
Происшествия
Рабочих эвакуировали с крыши горящего дома в Макарове
К моменту прибытия расчета было сильное задымление внутри здания, трое рабочих на крыше оказались отрезаны от выхода.
АСТВ 21:00
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Общество
Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат
Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
Здоровье
Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые
Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс 18:41
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15