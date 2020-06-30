Политика

Lenta.ruLenta.ruМадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в понедельник, 29 июня, передает ТАСС. Лидер южноамериканской страны дал представителю ЕС 72 часа, чтобы покинуть Каракас, отметив, что ей уже предоставили салолет для вылета.
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Ольга Бузова начала ремонт в квартире, которую она купила еще в прошлом году.
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Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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