Политика
ГЛАС.RUПрезидент Венесуэлы объявил о высылке посла Евросоюза
Мадуро объяснил своё решение тем, что в понедельник, 29 июня, европейские чиновники ввели санкции против Венесуэлы. «Если они не уважают Венесуэлу, то пусть уходят из нашей страны как нация и как институт», - заявил Мадуро.
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Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
Космос
В Роскосмосе подтвердили замену спутника «Глонасс» на орбите на резервный
Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса").
РИА Новости вчера в 07:00
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Здоровье
В Тульской области выявили 73 новых случая коронавируса
По данным на 30 июня в Тульской области выявили 73 случая COVID-19. Общее число зараженных составляет 6686 человек.
Тульские новости 03:23
Общество
Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой
Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Известия вчера в 13:56
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,95 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Банки.ру вчера в 04:33
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
МИР 24 вчера в 04:23
Общество
Капдисконт: в ГД хотят отменить плату за ремонт аварийных домов
Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%, рассказали «Известиям» в комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ.
Известия вчера в 17:01
Политика
Король Бельгии осудил жестокость бельгийцев в Конго при Леопольде II
Леопольд II был сторонником колониализма и основал в Африке формально независимое Свободное государство Конго, став в период с 1876 по 1908 год его личным владельцем.
Говорит Москва 02:52
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 277 человек
В Югре за сутки, на 29 июня, зарегистрировано 277 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах.
Вестник вчера в 03:30
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Петербуржцу дважды выдали бюллетень для голосования по поправкам
Александр Федосеев из Петербурга 29 июня рассказал, как получил сразу два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию.
Peterburg2.ru 01:41
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет расследование о происхождении коронавируса.
Деловое.ТВ 02:13
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Происшествия
В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
Коммерсантъ 02:38
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.
ПРАЙМ 02:42
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
Известно, что украинский «Нафтогаз» считает магистраль главной угрозой для газовой промышленности страны, так как с ее запуском большая часть российского газа будет поставляться в Европу, минуя Украину.
RuNews24.ru 28 июня в 11:04
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева похвасталась стройными ногами в коротком платье
Экспресс газета 01:09