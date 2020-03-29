Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

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Здоровье Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса В Минздраве отмечают, что в новой версии обновлены раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19, а также рекомендованные схемы лечения.