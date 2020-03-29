Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
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Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

РИА Новостивчера в 20:21

Власти Венесуэлы ожидают второй самолет из России с помощью в борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 19:23

Президент Венесуэлы сообщил о скором прибытии второго российского самолёта с медпомощью

Life.ruвчера в 20:09

Мадуро сообщил об ожидании второго борта с медоборудованием из России

РБК01:12

Мадуро сообщил о помощи из России в борьбе с коронавирусом

Интерфаксвчера в 23:57

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Мадуро заявил, что ожидает второй борт с медоборудованием из России

Московский Комсомолецвчера в 23:39
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Капитаны испанских клубов выступили против снижения зарплат

Федерация футбола Испании на днях провела конференцию с клубами Примеры и Сегунды.
Soccer.ru 02:39
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Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
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В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

РБК вчера в 17:31
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома.
Эхо Москвы вчера в 01:30
Общество

В Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина

"Ведомство по иммиграции и контролю (ICA) аннулировало паспорт 53-летнего гражданина Сингапура Го Ильи Виктора за нарушение требований относительно пребывания дома", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 01:12
Наука

Определили температуру уничтожения коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию.
ToDay News Ufa вчера в 15:49
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Кино

«Союзмультфильм» создал серию мини-роликов о здоровье

Герои легендарных мультфильмов, в числе которых Карлсон и Винни-Пух, в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
РИА Новости 02:14
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM вчера в 07:23
Армия и оружие

National Interest призвал мировых лидеров вспомнить о еще одном глобальном вызове

Мир отбросил «рутинное мышление» в ситуации с пандемией коронавируса, а теперь то же самое надо сделать при решении проблемы распространения ядерного оружия, которая также является глобальным вызовом для человечества, пишет National Interest.
Взгляд.ру 02:53
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия вчера в 07:47
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна 27 марта в 15:42
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Наука

Ученым удалось извлечь из черного другие цвета

Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.
Rusargument вчера в 16:30
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 27 марта в 04:30
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

В Минздраве отмечают, что в новой версии обновлены раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19, а также рекомендованные схемы лечения.
РЕН ТВ 27 марта в 08:37
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 27 марта в 08:44
Здоровье

Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
ПолитРоссия 27 марта в 08:47
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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