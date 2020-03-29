Коронавирус
РИА НовостиМадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием
Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Мадуро заявил, что ожидает второй борт с медоборудованием из России
Московский Комсомолецвчера в 23:39
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Футбол
Капитаны испанских клубов выступили против снижения зарплат
Федерация футбола Испании на днях провела конференцию с клубами Примеры и Сегунды.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома.
Общество
В Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина
"Ведомство по иммиграции и контролю (ICA) аннулировало паспорт 53-летнего гражданина Сингапура Го Ильи Виктора за нарушение требований относительно пребывания дома", - говорится в сообщении ведомства.
Наука
Определили температуру уничтожения коронавируса
Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Кино
«Союзмультфильм» создал серию мини-роликов о здоровье
Герои легендарных мультфильмов, в числе которых Карлсон и Винни-Пух, в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Общество
Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
Армия и оружие
National Interest призвал мировых лидеров вспомнить о еще одном глобальном вызове
Мир отбросил «рутинное мышление» в ситуации с пандемией коронавируса, а теперь то же самое надо сделать при решении проблемы распространения ядерного оружия, которая также является глобальным вызовом для человечества, пишет National Interest.
Общество
Названо число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Наука
Ученым удалось извлечь из черного другие цвета
Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
В Минздраве отмечают, что в новой версии обновлены раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19, а также рекомендованные схемы лечения.
Общество
Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Здоровье
Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Кино