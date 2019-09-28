Политика
RT на русскомМадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина «за дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира».
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских специалистов в военно-технической сфере
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Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российским персоналом по ВТС
ТК Звездавчера в 20:43
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
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Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
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В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с Росссии
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Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
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Политика
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
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Награда за сбитый на Донбассе «Боинг» MH17?
Да потому, что именно 3-й ЗРД 156-го ЗРП и был именно тем воинским подразделением сил ПВО Украины, личный состав которого в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. сбил малайзийский «Боинг-777» рейса МН17, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.
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Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
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