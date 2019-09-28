Политика

RT на русскомRT на русскомМадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина «за дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира».
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Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

РБКвчера в 22:18

Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прилетели российские военные специалисты

РИА Новостивчера в 20:06

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских специалистов в военно-технической сфере

Коммерсантъвчера в 21:21

Мадуро объявил о прибытии российских специалистов в Венесуэлу

REGNUMвчера в 20:57

Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российским персоналом по ВТС

ТК Звездавчера в 20:43

Мадуро: в Венесуэлу прибыли российские специалисты в военно-технической сфере

ТАССвчера в 20:23

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

RT на русскомвчера в 21:39
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
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Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе

Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
RT на русском 01:44
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Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

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RT на русском вчера в 16:47
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Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет

По словам профессора, в России около 48% смертей вызвано именно этими болезнями.
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Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
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В 2022 году Бразилия начнет строительство первой АПЛ

Российская газета вчера в 22:21
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Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
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8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН

Газета.Ru вчера в 21:00
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По запросу США в Испании задержан гражданин России

По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru вчера в 17:46
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек

Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с Росссии

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийский санкций.
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Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка

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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Авто

В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
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Политика

Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Россия не искала поводов для ссоры с Грузией, поэтому авиасообщение между странами может быть возобновлено, если Тбилиси займет более конструктивную позицию.
Известия вчера в 16:10
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

Награда за сбитый на Донбассе «Боинг» MH17?

Да потому, что именно 3-й ЗРД 156-го ЗРП и был именно тем воинским подразделением сил ПВО Украины, личный состав которого в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. сбил малайзийский «Боинг-777» рейса МН17, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.
Rusvesna.su 01:00
Футбол

Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
RT на русском 01:29
Общество

Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска

Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
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Футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

Футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram выложил совместное фото с супругой Анастасией Костенко в одном из ресторанов.
Пятый канал 01:01
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В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru вчера в 11:47
Общество

Россиянам могут запретить курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

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Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
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Девушка написала мертвому брату и получила ответ

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Экономика

«Мы будем ждать этих структурных изменений до тех пор, пока у нас не закончится вся нефть». В Госдуме коммунисты разнесли Силуанова

В Госдуме разразился очередной скандал: фракция КПРФ отказалась голосовать за отчет правительства РФ об исполнении бюджета-2018, который представил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА «Новый день».
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Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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