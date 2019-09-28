Политика
RT на русскомМадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина «за дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира».
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских специалистов в военно-технической сфере
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Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российским персоналом по ВТС
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