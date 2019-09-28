Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина «за дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира».

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

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