Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку... Они находятся в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в латиноамериканскую страну прилетели два российских самолета с военно-техническими специалистами.

Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу

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