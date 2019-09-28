Политика
Газета.RuМадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в латиноамериканскую страну прилетели два российских самолета с военно-техническими специалистами.
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Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку... Они находятся в Венесуэле.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикКоммерсантъ вчера в 21:21
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских специалистов в военно-технической сфере
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Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российским персоналом по ВТС
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