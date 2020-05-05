с чего всё началось

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. Президент Венесуэлы добавил, что два гражданина США позже были задержаны.

Общество В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников. Все о коронавирусной инфекции в регионе читайте здесь.

Наука Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест Один из создателей российских люминесцентных растений, Илья Ямпольский, рассказал N + 1, какой прок от этого изобретения науке и как скоро можно будет купить горшок с каким-нибудь светящимся цветком. 21

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность. 4

Общество В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб. 80

Здоровье В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 407

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 860

Общество В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.

Здоровье 350 медиков отказались работать в Калининградской области В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом. 6,9K

Общество В Москве начнут отключать отопление Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва». 242

Авто Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер» Электрокар Spartan, созданный чешской компанией MWM на основе УАЗ «Хантер», отличается хорошей ремонтопригодностью и надежными техническими характеристиками, хотя выглядит довольно просто. 91

Футбол Врач «Сельты» Смолова охарактеризовал Россию как неопасную страну Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота прокомментировал возращение в команду двух игроков: Федора Смолова и Пионе Систо.

Политика Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом». 2

Общество Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 734

Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса "Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. 41

Общество Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. 1

Экономика Правительство освободило регионы от выплат по кредитам Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. 924