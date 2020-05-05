Политика

ТАССТАССМадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. Президент Венесуэлы добавил, что два гражданина США позже были задержаны.
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с чего всё началось
Мадуро во время выступления, видео которого доступно в его "Твиттере
", подчеркнул, что среди задержанных нападавших присутствуют два американца, которые входят в число персональных бодигардов Дональда Трампа.
Российский Диалогвчера в 03:30

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США выясняют подробности о задержанных в Венесуэле американцах

REGNUM02:02

США пытаются уточнить данные о задержанных в Венесуэле американцах

Эхо Москвывчера в 22:04

Госдеп выясняет роль кубинской разведки в ситуации с задержанием граждан США в Венесуэле

ТАССвчера в 19:41

США уточняют данные о задержанных властями Венесуэлы американцах

Коммерсантъвчера в 20:58

США пытаются узнать больше о задержанных властями Венесуэлы американцах

РИА Новостивчера в 19:48

Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле

Lenta.ruвчера в 17:10

В Пентагоне заявили о непричастности к событиям в Венесуэле

Московский Комсомолецвчера в 16:11
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников. Все о коронавирусной инфекции в регионе читайте здесь.
Пенза-взгляд 02:37
Наука

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Один из создателей российских люминесцентных растений, Илья Ямпольский, рассказал N + 1, какой прок от этого изобретения науке и как скоро можно будет купить горшок с каким-нибудь светящимся цветком.
Интерфакс 04 мая в 12:25
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Общество

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
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Здоровье

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Общество

В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты

В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Общество

Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
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Общество

В Москве начнут отключать отопление

Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Авто

Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Электрокар Spartan, созданный чешской компанией MWM на основе УАЗ «Хантер», отличается хорошей ремонтопригодностью и надежными техническими характеристиками, хотя выглядит довольно просто.
Что происходит вчера в 14:51
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Футбол

Врач «Сельты» Смолова охарактеризовал Россию как неопасную страну

Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота прокомментировал возращение в команду двух игроков: Федора Смолова и Пионе Систо.
Газета.Ru 00:50
Политика

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
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Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Энергетика

Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель

Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 19:48
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
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Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Общество

Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно

Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 02:58
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Политика

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

Что происходит вчера в 11:01
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
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Общество

В Роскачестве проверили средства для мытья посуды

Эксперты исследовали семь марок по 18 показателям безопасности. Средства для мытья посуды проверили на качество.
Невские Новости 02:29
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