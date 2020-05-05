Политика

ТАССТАССМадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. Президент Венесуэлы добавил, что два гражданина США позже были задержаны.
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Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

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Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

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Московский Комсомолецвчера в 22:32

В США опровергли информацию о задержании своего чиновника в Венесуэле

РИА Новостивчера в 18:46
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
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