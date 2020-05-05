Политика
ТАССМадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. Президент Венесуэлы добавил, что два гражданина США позже были задержаны.
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Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 08:17
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Женщина родила аномально редкую идентичную тройню
Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика
В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы
Мослента вчера в 07:30
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Здоровье
В Алтайском крае снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
Динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией снизилась в Алтайском крае, при этом увеличилось число выздоровевших пациентов.
Алтайская правда 02 мая в 04:11
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Игры
Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4
OAnews 03 мая в 09:24
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто
Обновленный Kia Sportage получил новый дизельный мотор
SpeedMe вчера в 05:53
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Футбол
Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Хоккей
«Салават» планирует обменять Солодухина и Жаркова
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний Жарков провел 59 матчей и набрал 13 (4+9) очков.
Sports.ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru 03 мая в 10:29
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18