В ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Николас Мадуро в ходе телефонного выступления, опубликованного в эфире телеканала VTV.

Мадуро сообщил об ожидании второго борта с медоборудованием из России

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

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Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Игры Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Происшествия Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.