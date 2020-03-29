Коронавирус
РБКМадуро сообщил об ожидании второго борта с медоборудованием из России
В ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Николас Мадуро в ходе телефонного выступления, опубликованного в эфире телеканала VTV.
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Мадуро заявил, что ожидает второй борт с медоборудованием из России
Московский Комсомолецвчера в 23:39
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