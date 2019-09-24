с чего всё началось

Я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным… Надо проанализировать всю динамику двусторонних отношений и найти новые пути укрепления сотрудничества и обмена между нашими народами в рамках строительства многополярного мира.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов отправится в Россию с визитом. Он планирует встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мадуро вылетит в Россию с визитом через несколько часов

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