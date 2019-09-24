Политика
КоммерсантъМадуро вылетит в Россию с визитом через несколько часов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов отправится в Россию с визитом. Он планирует встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным… Надо проанализировать всю динамику двусторонних отношений и найти новые пути укрепления сотрудничества и обмена между нашими народами в рамках строительства многополярного мира.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикЕвразия Daily 20:57
с чего всё началось
"Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.РИА Новости18:33
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