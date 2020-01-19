Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

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Политика Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Происшествия Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.

Происшествия В Миассе из больницы уволили пьяного врача Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.

Общество Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.