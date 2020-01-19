Политика

РБКРБКМадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле

РИА Новости01:22

Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Московский Комсомолецвчера в 20:34

Мадуро выразил готовность к прямому диалогу с США

Интерфаксвчера в 21:30

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

РБКвчера в 21:10

Мадуро назвал причины провала политики Трампа в отношении Венесуэлы

RT на русском00:40

Мадуро заявил, что заранее знал о подготовке мятежа против него весной 2019 года

ТАССвчера в 21:23

Washington Post: Мадуро готов к прямому диалогу с США

Вести.Ruвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

РБК вчера в 12:56
Политика

Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Новостной фронт вчера в 21:42
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Гаджеты

СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone

В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
РБК 04:42
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Шоу-бизнес

Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластической операции

Юлия Проскурякова, супруга музыканта Игоря Николаева, разместила в Сети фото с резко помолодевшей Аллой Пугачевой.
Discover24 02:38
Политика

Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Политика

В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

RT на русском 04:42
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.
News.ru 05:03
Гаджеты

Флагман Oppo Find X2 превзойдет Galaxy S20

В сети появились данные, которые раскрывают характеристики нового флагмана — Oppo Find X2.
Вечерний курьер 01:45
Шоу-бизнес

Стало известно, как отметят праздник Крещения известные россияне

Чего не скажешь о его коллеге Владимире Жириновском.
Живая Кубань вчера в 10:52
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru вчера в 08:52
Армия и оружие

ВСУ размещают технику и вооружение в жилых кварталах Донбасса

ФАН 03:34
Происшествия

В Миассе из больницы уволили пьяного врача

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
ТАСС 03:00
Общество

Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 03:22
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Армия и оружие

Турецкие производители продолжат выпускать детали F-35 в 2020 году

Турецкие комплектующие США готово продолжить закупать, но только при условии, что контракт будет продлен на год.
Актуальные Новости вчера в 03:09
Кино

Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»

Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Газета.Ru 05:06
Авто

Семейный паркетник Toyota Venza возвращается в Россию

Автомобильный бренд Toyota рассказал о намерении вернуть на территорию России Toyota Venza, который некогда считался популярным семейным автомобилем.
Car.ru вчера в 13:13
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Ведомости вчера в 09:34
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Происшествия

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное