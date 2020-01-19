Политика
РБКМадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Политика
Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций
Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Гаджеты
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Шоу-бизнес
Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластической операции
Юлия Проскурякова, супруга музыканта Игоря Николаева, разместила в Сети фото с резко помолодевшей Аллой Пугачевой.
Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Происшествия
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.
Гаджеты
Флагман Oppo Find X2 превзойдет Galaxy S20
В сети появились данные, которые раскрывают характеристики нового флагмана — Oppo Find X2.
Шоу-бизнес
Стало известно, как отметят праздник Крещения известные россияне
Чего не скажешь о его коллеге Владимире Жириновском.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Происшествия
В Миассе из больницы уволили пьяного врача
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
Общество
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Армия и оружие
Турецкие производители продолжат выпускать детали F-35 в 2020 году
Турецкие комплектующие США готово продолжить закупать, но только при условии, что контракт будет продлен на год.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Авто
Семейный паркетник Toyota Venza возвращается в Россию
Автомобильный бренд Toyota рассказал о намерении вернуть на территорию России Toyota Venza, который некогда считался популярным семейным автомобилем.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Происшествия