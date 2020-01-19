Политика
РБКМадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикКомсомольская правда вчера в 21:36
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