Политика

РБКРБКМадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Николас Мадуро
Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикКомсомольская правда вчера в 21:36

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