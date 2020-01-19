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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

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