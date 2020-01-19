Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений.

«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, тогда мы можем создать новый тип отношений»,— сказал господин Мадуро. Он раскритиковал советников президента США по Венесуэле.

Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

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