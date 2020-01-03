Экономика

ИзвестияИзвестияМадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту

Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране. При запуске ее запуске стоимость приравнивалась к цене барреля добываемой нефти — около $60. К Petro привязана новая валюта Венесуэлы — суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты — венесуэльского боливара.
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Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Эхо Москвы00:33

Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
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В России начали действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Они вступили в силу 1 января 2020 года.
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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране.
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Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
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Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

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Коммерсантъ 17:45
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей

По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».
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Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
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Длительность сна связана с легочным фиброзом

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В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба

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Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

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Как заявил официальный представитель оператора Игорь Демин, "Транснефть" не получила заявок от российских нефтедобывающих компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ с 1 января.
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Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

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