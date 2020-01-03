Экономика
ИзвестияМадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту
Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране. При запуске ее запуске стоимость приравнивалась к цене барреля добываемой нефти — около $60. К Petro привязана новая валюта Венесуэлы — суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты — венесуэльского боливара.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Авто
В России заработали новые правила регистрации автомобилей
В России начали действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Они вступили в силу 1 января 2020 года.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Технологии
Xiaomi рассказала, на что компания потратит миллиарды долларов
Лидер китайской компании заявил, что Xiaomi инвестирует более 7,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет в данные направления.
Политика
Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Армия и оружие
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Культура
«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей
По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».
Общество
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба
Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Энергетика
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок в Белоруссию
Как заявил официальный представитель оператора Игорь Демин, "Транснефть" не получила заявок от российских нефтедобывающих компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ с 1 января.
Киберспорт
NS: «Я желаю Рамзесу вернуться в Коноху, как это сделал Resolut1on»
Комментатор и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов поделился мнением о переходе Романа RAMZEs Кушнарёва в североамериканский состав по Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что, по его мнению, Кушнарёв вернется обратно на родину.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Армия и оружие
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.