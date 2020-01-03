Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране. При запуске ее запуске стоимость приравнивалась к цене барреля добываемой нефти — около $60. К Petro привязана новая валюта Венесуэлы — суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты — венесуэльского боливара.

Мадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту

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