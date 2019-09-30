Инвестиции России в экономику Венесуэлы растут, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 30 сентября в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Мадуро отметил, что инвестиции поступают от российского бизнеса — предпринимателей и компаний.

Мадуро заявил о росте российских вложений в экономику Венесуэлы

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