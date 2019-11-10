Происшествия
ИнтерфаксМагаданец убил друга и удерживал девушку, требуя машину и алкоголь
Сотрудники полиции и спецотряда Росгвардии обезвредили жителя Магадана, который взял в заложницы молодую девушку, убив перед этим своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.
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Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложника в Магадане
MagadanMedia.ruвчера в 19:38
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Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.
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Съемное жилье в России продолжает дорожать
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Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
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Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
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Общество
Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды
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В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
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Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
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Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
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Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
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Появились фотографии интерьера поездов в Крым
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Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Энергетика
Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Футбол
Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».
Спорт-Экспресс 01:47
Общество
На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США
Собака.ru вчера в 05:05