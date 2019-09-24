Общество
Lenta.ruМагазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе
Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами. Об этом сообщает Rambler News Service.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным и призвал компанию не использовать его. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».Агентство Москва05:39
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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