Общество

Lenta.ruLenta.ruМагазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе

Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами. Об этом сообщает Rambler News Service.
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с чего всё началось

В.Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое» некорректным и призвал не использовать его

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным и призвал компанию не использовать его. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
Агентство Москва05:39

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ИКЕА приостанавливает рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

ТАСС12:49

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РБК12:05

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

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IKEA прекратила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

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IKEA извинилась за «нацистский» слоган

РИА Новости10:48

IKEA остановит рекламную кампанию на фоне критики Милонова

Rambler News Service09:30

В.Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое» некорректным и призвал не использовать его

Агентство Москва05:39
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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