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Магазины Nike продолжат работу в России

Магазины спортивной одежды и обуви Nike, Street Beat, The North Face на территории РФ продолжат работу - будет доступен прежний ассортимент, однако цены на товары будут скорректированы с учетом последних изменений курса рубля.
Газета.Ru
В компании отмечают повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, зафиксированный в последние две недели.
Smotrim.ru
"Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества", - добавили в компании.
ТАСС
В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию, однако решение о закрытии офлайн магазинов принято не было.
Finam.Ru

Подробнее о событии

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