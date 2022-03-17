Магазины спортивной одежды и обуви Nike, Street Beat, The North Face на территории РФ продолжат работу - будет доступен прежний ассортимент, однако цены на товары будут скорректированы с учетом последних изменений курса рубля.
"Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества", - добавили в компании.
Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.
Всего в списке числятся 15 частных лиц и девять российских компаний, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.