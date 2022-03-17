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Магазины Nike продолжат работу в России с прежним ассортиментом

Магазины Nike, Street Beat, The North Face, входящие в компанию Inventive Retail Group, продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля.
ТАСС
В компании отмечают повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, зафиксированный в последние две недели.
Smotrim.ru
"Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества", - добавили в компании.
ТАСС
В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию, однако решение о закрытии офлайн магазинов принято не было.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Магазины Inventive Retail Group продолжат работу в России
Телеканал 360°вчера в 14:18
Магазины Nike продолжают работу
ТАССвчера в 12:40
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