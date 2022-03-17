Магазины Nike, Street Beat, The North Face, входящие в компанию Inventive Retail Group, продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля.
"Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества", - добавили в компании.
Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому, боясь, что придется отвечать, они за него так "цепляются", заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.