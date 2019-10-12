В Токио закрылись рестораны, магазины и аптеки из-за приближения тайфуна "Хагибис", передает РИА "Новости".

Магазины и аптеки в Токио закрылись из-за тайфуна

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