Общество
Газета.RuМагазины и аптеки в Токио закрылись из-за тайфуна
В Токио закрылись рестораны, магазины и аптеки из-за приближения тайфуна "Хагибис", передает РИА "Новости".
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Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Известия вчера в 23:40
Армия и оружие
Украинские боевики шесть раз за неделю обстреляли территорию ЛНР
Киевские силовики за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики.
ИА Новороссия вчера в 09:59
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 04:46
Общество
Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму
REGNUM вчера в 07:32
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Политика
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Известия вчера в 23:19
Единоборства
Бокс. Усик на взвешивании оказался легче Уизерспуна на 12 кг
В результате вес Уизерспуна составил 109,7 кг, Усика — 97,5 кг. 32-летний Усик за свою карьеру одержал 16 побед без поражений (12 нокаутом).
Bookmaker-ratings.ru 00:37
Армия и оружие
Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано
Lenta.ru вчера в 06:42
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва
Neva.Today вчера в 16:20
Политика
«Вертолеты России» подписали соглашение о поставке вертолетов Китаю
"Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" Китаю, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10 октября в 01:08
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском вчера в 20:21
Кино
В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Футбол
Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020
В четверг, 10 октября, состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня.
Sport24.ru вчера в 20:45
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России ("Побои") после избиения подростками сверстницы в Ижевске.
Российская газета вчера в 12:23
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Политика
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru вчера в 08:12
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компании Telegram.
Газета.Ru вчера в 19:05
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 00:00
Политика
На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили вчера в 13:22
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru 10 октября в 11:11