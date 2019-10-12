Общество
Газета.RuМагазины и аптеки в Токио закрылись из-за тайфуна
В Токио закрылись рестораны, магазины и аптеки из-за приближения тайфуна "Хагибис", передает РИА "Новости".
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Спорт
Российский гимнаст стал чемпионом мира
Утро.ru 13:23
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
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Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599
3DNews 09 октября в 03:35
Происшествия
Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь
Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия 19:59
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру 14:57
Хоккей
«Флорида» проиграла «Баффало», Дадонов набрал два очка
Sportbox.RU 21:51
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru 07:22
Шоу-бизнес
Меладзе не явился на вечеринку Брежневой на фоне слухов о его изменах
Певица Вера Брежнева устроила пышную вечеринку в Москве в честь запуска собственной капсульной коллекции обуви.
ФАН 09:29
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Кино
Walt Disney планирует выкупить Человека-паука у Sony Pictures
Несмотря на заключение Walt Disney и Sony Pictures нового контракта о совместном использовании популярного персонажа комиксов Marvel - Человека-паука, борьба за полный контроль над ним еще впереди.
Kinonews.ru 09:11
Единоборства
Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Музыка
Хоккеисты Овечкин и Тарасенко снялись в новом клипе группы Green Day
VSE42.RU вчера в 22:43
Армия и оружие
США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой
В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
ИА REX вчера в 07:15
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Происшествия
В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском 23:15
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК 10:57
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с 2020 года компания собирается отменить комиссии за переводы внутри банка.
Народные новости 06:14
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 17:57
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Гаджеты
Razer представила геймпад Raion для любителей файтингов
Компания Razer объявила о выходе необычного геймпада, рассчитанный, в первую очередь, на поклонников файтингов.
Игромания.ру 12:25
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове
Инфо24 09 октября в 02:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия 21:05
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Футбол
Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020
Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru 22:16
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости вчера в 05:07