Общество

REGNUMREGNUMАэропорт «Ханеда» в Токио прекратил работу из-за тайфуна

Из-за тайфуна «Хагибис» полностью приостановлена работа токийского аэропорта «Ханеда», сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Сообщается, что в связи с приближением тайфуна было принято решение приостановить работу воздушной гавани.
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