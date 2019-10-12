Общество
REGNUMАэропорт «Ханеда» в Токио прекратил работу из-за тайфуна
Из-за тайфуна «Хагибис» полностью приостановлена работа токийского аэропорта «Ханеда», сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Сообщается, что в связи с приближением тайфуна было принято решение приостановить работу воздушной гавани.
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Порядка 40 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) – в ночь на субботу здание сместилось со свай, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
Армия и оружие
В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
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Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
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Армия и оружие
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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
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Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
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Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
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Курс доллара продолжает снижаться
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 октября.