Общество

ИзвестияИзвестияМагазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В частности, в стране закрылись заведения общепита, а также магазины, за исключением торгующих предметами первой необходимости и аптек.
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с чего всё началось
В девятиминутном телевизионном обращении
 к нации, показанном в прайм-тайм и транслировавшемся в Facebook, Конте сказал, что закрыты будут все магазины, кроме супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек.
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