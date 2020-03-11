с чего всё началось

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В частности, в стране закрылись заведения общепита, а также магазины, за исключением торгующих предметами первой необходимости и аптек.

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

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