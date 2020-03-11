Общество
ИзвестияМагазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В частности, в стране закрылись заведения общепита, а также магазины, за исключением торгующих предметами первой необходимости и аптек.
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с чего всё началось
В девятиминутном телевизионном обращении к нации, показанном в прайм-тайм и транслировавшемся в Facebook, Конте сказал, что закрыты будут все магазины, кроме супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек.Ферганавчера в 18:47
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В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов
Интерфаксвчера в 17:43
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