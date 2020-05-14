Коронавирус
Газета.RuМагазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
"Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", - сказал Евтухов. С 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Другие регионы также ввели "масочный режим".
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с чего всё началось
Евтухов отметил, что данные рекомендации направили в регионы, в Роспотребнадзор, в МВД России и Росгвардию. В рекомендациях подробно описаны типовые случаи - как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале.ТАСС12:44
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