Российские розничные магазины в сентябре могут столкнуться с резким сокращением поставок индийского чая: в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса.

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С чего всё началось Пора просить на чай Поставщики ждут роста цен после проблем в Индии Поставщики предупредили ритейлеров о готовящемся подорожании черного чая на 12% после того, как индийские производители сообщили о возможном закрытии крупных плантаций из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. Коммерсантъ вчера в 17:57