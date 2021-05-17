Магазины могут столкнуться с сокращением поставок индийского чая
Российские розничные магазины в сентябре могут столкнуться с резким сокращением поставок индийского чая: в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Пора просить на чай
Поставщики ждут роста цен после проблем в Индии Поставщики предупредили ритейлеров о готовящемся подорожании черного чая на 12% после того, как индийские производители сообщили о возможном закрытии крупных плантаций из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.
Коммерсантъвчера в 17:57
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Говорит Москва17 мая в 06:33