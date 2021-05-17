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Магазины могут столкнуться с сокращением поставок индийского чая

Российские розничные магазины в сентябре могут столкнуться с резким сокращением поставок индийского чая: в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса.В источнике

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