Коронавирус
ГТРК ИртышРежим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая
Только что закончилось заседание оперативного штаба при Губернаторе Омской области. По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
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Футбол
Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»
Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.
Матч ТВ 17:33
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Политика
США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Космос
Американский космический корабль Cygnus в понедельник покинет МКС
На понедельник, 11 мая, намечена отстыковка американского грузового корабля Cygnus корпорации Northrop Grumman от Международной космической станции (МКС).
Известия 19:51
Политика
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН 06:13
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом
На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru 18:37
Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
Общество
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:27
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды).
ToDay News Ufa 09:54
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Политика
В США попытались оправдаться за заявление Белого дома о победе американцев над нацизмом
Звак уверен, что Белый дом не собирался принижать роль Советского Союза, так как всего лишь две недели назад было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.
ФАН 17:26
Здоровье
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Полноценный сон помогает иммунитету человека, а конфеты и булочки снижают иммуноответ организма, рассказала РИА Новости врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
РИА Новости 20:30
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Здоровье
Больше 800 случаев коронавируса подтверждены в Хабаровском крае
За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 256 человека, семь пациентов с COVID-19 умерли.
EastRussia 08 мая в 04:21
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU 02:11
Общество
Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
Игры
Разработчики The Medium: игру нельзя было выпустить на текущих консолях
Вашингтон, 10 мая 2020, 09:03 — REGNUM Разработчики игры The Medium заявили, что их игру нельзя было выпустить на консолях текущего поколения из-за технических ограничений.
REGNUM 02:03
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
Москва, 9 мая 2020, 19:23 — REGNUM В России в рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, могут разрешить для членов семьи прогулки с детьми.
REGNUM вчера в 12:23