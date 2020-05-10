Только что закончилось заседание оперативного штаба при Губернаторе Омской области. По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

Футбол Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое» Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.

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Игры Разработчики The Medium: игру нельзя было выпустить на текущих консолях Вашингтон, 10 мая 2020, 09:03 — REGNUM Разработчики игры The Medium заявили, что их игру нельзя было выпустить на консолях текущего поколения из-за технических ограничений.

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