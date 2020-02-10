Экономика
РБКМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.
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Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Кино
Брэд Питт получил свой первый Оскар
Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Армия и оружие
Появилось видео посадки на Хмеймим уходящего от обстрела лайнера
Шоу-бизнес
Певица МакSим может уйти со сцены навсегда
Происшествия
Два человека серьезно пострадали в массовой драке в Подмосковье
В Московской области произошла массовая драка, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга
Гаджеты
На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip
В сети на фото показали Samsung Galaxy Z Flip, и это уже не первые фотографии аппарата, но теперь на снимке отчетливо видна складка посередине экрана.
Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
Гаджеты
Наглядное сравнение возможностей камер Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
S10 S20 А следующая пара фотографий сделана на камеру Samsung Galaxy S20+ в обычном режиме и при использовании 30-кратного зума.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»
Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Мошенники используют новый способ кражи денег с карт
Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Политика
Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Культура
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Происшествия
На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека
Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Политика
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Экономика
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Технологии
Компания NVIDIA отказалась от участия в MWC 2020 из-за коронавируса
От участия в крупнейшей конференции в мире мобильной индустрии MWC 2020 в Барселоне отказалась американская компания NVIDIA.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
Общество
Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения
Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
Происшествия
Названо новое число жертв стрельбы в Таиланде
Шоу-бизнес
«Страшная»: самокритичная Собчак показала себя без макияжа
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram необычные кадры со своей утренней поездки куда-то по делам — что называется, «натюрель».
Гаджеты
В России появится новый стандарт Wi-Fi 6
Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Здоровье
Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы
По словам специалистов, на сбой в работе щитовидной железы может указывать зоб. Это единственный очевидной симптом нездоровой щитовидки.