Экономика
РБКМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков
Магазинам не понадобятся банки Сейчас магазину, чтобы подключиться к СБП, нужно иметь расчетный счет в банке — участнике системы, объясняет Смирнов.
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с чего всё началось
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.РБКвчера в 23:00
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Как Система быстрых платежей работает в Алтайском крае спустя год после запуска
Московский Комсомолец05:53
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