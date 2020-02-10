Экономика

РБКРБКМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазинам не понадобятся банки Сейчас магазину, чтобы подключиться к СБП, нужно иметь расчетный счет в банке — участнике системы, объясняет Смирнов.
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с чего всё началось

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.
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