Общество
Мой БрянскМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков
Платежные агрегаты смогут подключаться к системе платежей Банка России без банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление генерального директора PayMaster Андрея Смирнова. Отмечается, что подключение нужно для того, чтобы принимать QR-платежи в магазинах.
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с чего всё началось
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.РБКвчера в 23:00
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Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Армия и оружие
В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»
Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 впервые засняли в рабочем состоянии
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U демонстрирует впечатляющую производительность
Судя по имеющимся данным, пока что речь идёт о ноутбуке ACER Swift 3 S314-42 с шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U без многопоточности.
Армия и оружие
Турция обстреляла Саракиб в Сирии
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Футбол
«Ростов» на сборе в Испании проведет матч с «Краснодаром»
Заключительный зимний сбор «Ростов» проведет в Испании. Стали известны соперники южан по товарищеским матчам.
Общество
«Арктика» охромела на правый двигатель
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 70
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Общество
Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду
Позже список может быть расширен. Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Политика
Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".