Общество

Мой БрянскМой БрянскМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Платежные агрегаты смогут подключаться к системе платежей Банка России без банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление генерального директора PayMaster Андрея Смирнова. Отмечается, что подключение нужно для того, чтобы принимать QR-платежи в магазинах.
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с чего всё началось

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.
РБКвчера в 23:00

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Магазины начинают подключать к Системе быстрых платежей без участия банков

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